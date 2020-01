Casalduni: bloccata dopo inseguimento un’auto rubata per compiere furti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Casalduni: dopo un inseguimento i Carabinieri hanno fermato un’auto rubata, servita ai malviventi per compiere furti nel Beneventano. Rinvenuta refurtiva abbandonata nella vettura. Nella tarda serata di ieri la Centrale Operativa dei Carabinieri di Benevento, su segnalazione di alcuni cittadini, allertava le pattuglie dell’Arma in servizio per il controllo del territorio nella provincia per un’autovettura … L'articolo Casalduni: bloccata dopo inseguimento un’auto rubata per compiere furti proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

