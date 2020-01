Brunori Sas a FqMagazine: “Non ho portato ‘Per due che come noi’ a Sanremo per rispetto nei confronti nei miei colleghi, non avrebbero avuto speranze!” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La vita degli uomini è fatta di amore, relazioni ma anche riflessione spirituale. Brunori Sas sposta il baricentro del suo messaggio musicale a tre anni da “A casa tutto bene” con il nuovo album dal titolo emblematico “Cip!”. Il cantautore si trasforma in un pettirosso, combattente e piccolino, per entrare a fondo nell’animo umano, lungo le undici canzoni inedite, trainate dai singoli “Al di là dell’amore” e soprattutto l’intensa ballad “Per due che come noi”, che entra dritto al cuore e che sicuramente sarebbe arrivata sul podio del Festival di Sanremo 2020, se solo l’artista avesse deciso di partecipare. Un album nato tra la Calabria e Milano, prodotto dallo stesso Brunori Sas con Taketo Gohara e che sfocerà live dal 3 marzo con una sfida importante: la prima volta nei palazzetti italiani. Perché hai scelto il pettirosso per rappresentare il tuo album? Il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

