Borse asiatiche aprono in positivo

La Borsa di Hong Kong continua la risalita aprendo la seduta positiva con i nuovi record di Wall Street, l'allentamento delle tensioni in MO tra Usa e Iran e la conferma della firma della 'fase uno' dell'accordo sul commercio Usa-Cina dopo che è stata ufficializzata la missione del vicepremier cinese Liu He a Washington dal 13 al 15/1. L'Hang Seng sale in avvio dello 0,36%, a 28.665,14 punti. In rialzo anche Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite guadagnano rispettivamente lo 0,24% e lo 0,26%.(Di venerdì 10 gennaio 2020)