Adolescente trascorre qualche ora con il padre che usa lei per punire la ex moglie, la ragazza rimane traumatizzata (Di venerdì 10 gennaio 2020) Una storia molto triste come, purtroppo, se ne sentono tante. Genitori divorziati che si fanno ripicche spesso usando i figli. E’ accaduto che una ragazzina di soli 13 anni, Kelsey, aveva avuto dalla mamma, come regalo per il suo compleanno, un taglio di capelli nuovo. La ragazzina aspettava con ansia quel giorno perché era da tempo che aveva il desiderio di portare un nuovo taglio di capelli e così la mamma, Christine Johnson, l’aveva accontentata e l’aveva portata al parrucchiere che aveva capito perfettamente il desiderio della ragazza e le aveva tagliato i capelli esattamente come lei desiderava. La ragazzina, qualche giorno dopo, era andata dal padre per passare qualche giorno con lui. L’uomo viveva con la sua nuova compagna. Senza alcun motivo apparente ma solo perché il padre riteneva che quel taglio di capelli potesse essere il preludio di cattive abitudini ... Leggi la notizia su baritalianews

Adolescente trascorre Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Adolescente trascorre