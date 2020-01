Un posto al sole, spoiler 10 gennaio 2020: Marina in crisi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli spoiler di Un posto al sole della puntata in onda venerdì 10 gennaio su Rai 3 sono pronte a regalare emozioni a volontà ai loro numerosi spettatori. Ne vedremo di cotte e crude. Marina dovrà vedersela con un problema davvero spinoso. Anche Angela avrà delle problematiche brucianti da sistemare che riguarderanno suo marito e sua figlia. L’uomo, difatti, ha commesso un gesto inaspettato che però non ha trovato consensi da parte della moglie. Infine, l’attenzione si concentrerà su Beatrice. La donna incontrerà Niko e gli riferirà una notizia estremamente sorprendente. Anticipazioni Un posto al sole, trama venerdì 10 gennaio Nella puntata numero 5415 di Un posto al sole vedremo Marina in crisi. La donna, interpretata dall’attrice Nina Soldano, dovrà vedersela con una seria minaccia che rischierà di rovinare i Cantieri. Una società poco trasparente sarà intenzionata ad ... Leggi la notizia su kontrokultura

