Tredici anni fa il primo iPhone: ha trasformato il nostro modo di comunicare e interagire (Di giovedì 9 gennaio 2020) Era il 9 gennaio 2007 quando, davanti alla platea della MacWorld Conference a San Francisco, Steve Jobs presentava al mondo la sua “creatura”, che avrebbe reinventato e rivoluzionato il concetto di telefono. E non solo. L’iPhone, a distanza di 13 anni, ha completamente trasformato il nostro modo di comunicare, di interagire, di vivere. E ormai i giovanissimi “trascorrano più tempo sui social che alla ricerca di notizie e informazioni. Ciò è dovuto alla seduzione esercitata sul sistema nervoso da un sistema che procede per immagini più che per concetti“, riducendo “la nostra capacità immaginativa e creativa“, afferma Piero Barbanti, docente di Neurologia e Sport all’Università Telematica San Raffaele Roma, che analizza il fenomeno evidenziando gli effetti dell’abuso sul nostro sistema nervoso. Secondo una recente ricerca ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

