Perde il telefono, accusa di rapina due neri a caso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Inventare una storia ha sempre delle conseguenze, per questo a più riprese vi ricordiamo che non esistono bufale innocue. Su questo argomento vi avevamo già invitato alla lettura dei profili legali della bufala in questa guida utile, che vi consigliamo di ripassare. Accade che a Rovigo, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, una ragazza di 18 anni aveva raccontato alla madre che mentre si trovava in giro con il suo compagno nella zona Multipiano era stata aggredita e rapinata del proprio telefono da parte di due “forse nigeriani”, che le avrebbero anche sottratto 40 euro. Photo by Kat J / Unsplash Il racconto Come riportava La Voce di Rovigo il 5 gennaio la ragazza aveva raccontato che i due avevano posteggiato al Multipiano, ma una volta scesi dalla vettura erano stati raggiunti da due stranieri che la ragazza descriveva come nigeriani. I due bruti avrebbero minacciato la ... Leggi la notizia su bufale

