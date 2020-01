Montero ricorda: «Meritavamo di vincere la finale di Champions col Real Madrid» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Paolo Montero ha rivelato qual è la partita che vorrebbe rigiocare: la finale di Champions League contro il Real Madrid Secondo Paolo Montero la Juventus meritava di vincere la Champions League nel 1998, in finale col Real Madrid. Queste le sue parole in esclusiva a Radio Bianconera: «Una partita da rigiocare? La finale contro il Real Madrid, credo che meritassimo di vincerla» Si tratta della finale giocata ad Amsterdam il 20 maggio del 1998, terminata 1-0 in favore dei Blancos grazie a un gol di Mijatovic al ’66, segnato forse in fuorigioco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

