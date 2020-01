Mondragone Bene Comune: “Domande senza risposte, ma fino a quando?” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl 31 dicembre 2019 era il termine dell’ordinanza contingibile ed urgente con la quale, cacciata la Senesi spa, in pieno ferragosto Pacifico affidò il servizio rifiuti ad una ditta da lui scelta discrezionalmente. L’ordinanza è, quindi, abbondantemente scaduta. Sulla base di quale atto amministrativo si sta continuando ad assicurare il servizio? E a quali condizioni? Sono passati alcuni giorni dal rogo avvenuto in uno dei capannoni dell’IDAC FOOD e dalla relativa ordinanza sindacale. E’ possibile informare la cittadinanza su quanto è accaduto? E, soprattutto, su ciò che è andato a fuoco? Di recente il Consiglio comunale, in una seduta surreale, è ritornato ad occuparsi della ricognizione delle società partecipate. E, nonostante i passati pastrocchi (la non delibera dell’immaginifica segretaria comunale e le scuse dell’eterno responsabile finanziario per ... Leggi la notizia su anteprima24

Mondragone Bene Comune : “Non bastano gli impianti per fare politiche per lo sport” : Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’associazione Mondragone Bene Comune . Lo sport è per tutti e di tutti, è un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale. Lo sport non può che essere rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili. Compito dell’Amministrazione comunale è quello di valorizzare l’attività ...

Mondragone Bene Comune - due segnalazioni per l’amministrazione Pacifico : Tempo di lettura: 3 minuti Mondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune . Minori stranieri. L’AMBC propone al l’amministrazione Pacifico di presentare la richiesta di contributo per un primo ingresso nel sistema di protezione e per i servizi di accoglienza. Con il decreto 18/11/ 2019, pubblicato sulla G.U.del 4/12/ 2019, sono state presentate dal Ministero dell’internole nuove ...

Legge consumo di suolo - Mondragone Bene Comune : “Approvare una mozione” : Tempo di lettura: 4 minuti Mondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune : “L’AMBC volle a suo tempo che il programma scritto per Pacifico contenesse l’impegno per lo <STOP AL consumo DI suolo !>, di recente si è appellata ai tecnici redattori del PUC affinché questo impegno fosse la base di ogni pianificazione futura ...

Mondragone Bene Comune : “Il Ritardo - il Flop - il Ricorso e l’Illusione” : Tempo di lettura: 3 minutiIl Ritardo . Avevamo sollevato un dubbio sulla correttezza procedurale di qualche nomina, che portava –per esempio-a proporre e a discettare uno sconosciuto novello presidente della commissione toponomastica, pur in assenza– sottolineavamo– di un atto di nomina formale e reso pubblico. Poi, il 13 dicembre, festività di Santa Lucia, qualcuno con un bel po’ di Ritardo ha finalmente aperto gli occhi ed è ...

Mondragone Bene Comune e le occasioni perse “per ripicca o per incapacità” : Tempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo dall’associazione Mondragone Bene Comune . “A distanza di 5 anni dal primo Regolamento per l’Amministrazione Condivisa di Bologna, LABSUS ha fatto il punto su questo nuovo modo di governare con i cittadini. <E a leggere i risultati– ha rimarcato Gianni Pagliaro– c’è da incazzarsi veramente con Pacifico per aver tradito quanto proposto dall’AMBC e da noi scritto ...

Mondragone - Ambc esprime solidarietà a Benedetto Zoccola : Tempo di lettura: 4 minuti Mondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Mondragone Bene Comune che esprime solidarietà all’assessore comunale di Aversa Benedetto Zoccola e affronta varie tematiche cittadine: “Innanzitutto esprimiamo la nostra solidarietà a Benedetto Zoccola , attualmente impegnato come assessore ad Aversa, per l’ennesimo mafioso episodio di intimidazione che ha subito ...

Associazione Mondragone Bene Comune : “Repetita iuvant” : Tempo di lettura: 3 minutiMondragone (Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa dell’Associazione Mondragone Bene Comune. “Il dialogo che –per fortuna– spesso si instaura con alcuni amici che ci seguono ci offre la possibilità di ritornare, seppur brevemente, su questioni già trattate. La nostra recente segnalazione riguardante le iniziative portate avanti dall’Associazione Parole O_Stili ha suscitato ...

