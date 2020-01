Mayans MC 2: la seconda stagione da stasera su Fox! (Di giovedì 9 gennaio 2020) stasera alle 21:00 su Fox inizia la seconda stagione di Mayans MC, lo spin off della serie di culto Sons of Anarchy! Mayans M.C. tornerà con la seconda stagione in prima visione assoluta da stasera su Fox (112, Sky). Motociclette, droga, armi e soldi. Dove una vita può durare dall'alba al tramonto. Mayans M.C. è lo spin-off di Sons of Anarchy che vede protagonista la gang messicana dei Mayans che, nella serie madre, controllava la zona del confine tra Messico e USA ed era il principale club antagonista dei motociclisti di Charming: due bande in bilico tra conflitto e alleanze. La serie, la cable più vista in USA del 2018 e rinnovata già per un terzo capitolo, è un lavoro di Kurt ... Leggi la notizia su movieplayer

