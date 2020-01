Limbiate: ubriaco alla guida, tenta la fuga dopo l’incidente speronando auto dei vigili (Di giovedì 9 gennaio 2020) Un 20enne di Limbiate ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e all’arrivo della Polizia locale ha tentato la fuga speronando l’auto dei vigili. Subito bloccato, è risultato sotto l’effetto di alcol ed è stato quindi denunciato. E’ successo l’altro giorno in via Grandi. La pattuglia della Polizia locale interveniva su segnalazione di un sinistro stradale con il coinvolgimento di un solo veicolo. Il conducente, identificato successivamente in G.D., Limbiatese, 20 anni, alla guida di un autovettura Hyundai, aveva perso il controllo del veicolo. Al momento dell’arrivo degli agenti, il giovane cercava di allontanarsi dal luogo dell’incidente per sottrarsi ai controlli. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Limbiate: ubriaco alla guida, tenta la fuga dopo l'incidente speronando auto dei vigili - -