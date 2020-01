Lega di A, Del Pino accetta presidenza

Pino ha accettato formalmente l'incarico di presidente della Lega di Serie A. Il manager era stato eletto dall'assemblea nella votazione di mercoledì con 12 voti (il quorum era fissato a 11). Dal Pino ha comunicato la sua decisione al presidente Figc Gravina e al commissario della Lega Abete. "Auguro buon lavoro a Del Pino. Spero che la Lega ritrovi unità e armonia. Il calcio italiano sarà più forte con una Lega di Serie A compatta e autorevole", sono le parole di Gabriele Gravina,molto soddisfatto.(Di giovedì 9 gennaio 2020) Paolo Dalhato formalmente l'incarico di presidente delladi Serie A. Il manager era stato eletto dall'assemblea nella votazione di mercoledì con 12 voti (il quorum era fissato a 11). Dalha comunicato la sua decisione al presidente Figc Gravina e al commissario dellaAbete. "Auguro buon lavoro a Del. Spero che laritrovi unità e armonia. Il calcio italiano sarà più forte con unadi Serie A compatta e autorevole", sono le parole di Gabriele Gravina,molto soddisfatto.(Di giovedì 9 gennaio 2020)

