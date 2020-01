La Spezia, sudamericano esce dal carcere con permesso e stupra la ex (Di giovedì 9 gennaio 2020) Federico Garau Il sudamericano ha costretto la giovane a seguirlo in casa minacciandola con un coltello: qui l'ha violentata per tre giorni. Al termine del permesso premio, è tranquillamente tornato in carcere Un autentico incubo quello vissuto da una 25enne residente a La Spezia, aggredita, segregata in casa e violentata dal suo ex fidanzato, uscito dal carcere grazie ad un permesso premio. Completamente sotto choc, la giovane è stata soccorsa da un'amica, che l'ha accompagnata in ospedale convincendola anche a sporgere denuncia. Le indagini degli inquirenti sono al momento in corso. Secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, i fatti si sono verificati alcuni giorni fa, poco dopo l'inizio dell'anno. Ricevuto un permesso premio della durata di 3 giorni, l'ex compagno della donna, un 30enne sudamericano finito dietro le sbarre della casa ... Leggi la notizia su ilgiornale

