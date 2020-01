Jacomuzzi: ”Bisognerà programmare, ma a Napoli adesso si pretende molto” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Jacomuzzi: l’unica squadra che ha battuto il Liverpool è stata il Napoli, quindi la validità dei singoli c’è: evidentemente è mancata la simbiosi fra i giocatori e il tecnico Carlo Jacomuzzi, ex ds del Napoli, nel Processo di Radio Sportiva, ha parlato del mercato del club azzurro. Queste le sue parole: SUL CAMPIONATO DEL Napoli “A meno di ribaltoni clamorosi il campionato per il Napoli è andato: deve provare a stare attaccato per sfruttare qualche eventuale calo delle avversarie, e poi concentrarsi sulla Champions per andare più avanti possibile, il che come sappiamo porta ricavi importanti anche per costruire il futuro”. Jacomuzzi AFFERMA CHE IL CICLO DEL Napoli NON E’ FINITO ”Il ciclo non è finito, non si possono mettere nel dimenticatoio giocatori come Allan, Zielinski e Fabian Ruiz, però bisogna dare una lucidata e trovare gli stimoli ... Leggi la notizia su forzazzurri

