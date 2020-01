Iraq, razzi sulla Green Zone a Baghdad, vicino all’Ambasciata Usa. Nessuna vittima (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ancora razzi su Baghdad, teatro dello scontro tra Iran e Stati Uniti. Tre missili sono stati lanciati verso la zona dell’Ambasciata americana, senza provocare vittime. Baghdad – A ventiquattrore dall’attacco alla base militare di Ain Al Asas, tre missili sono caduti sulla Green Zone, la zona ultraprotetta della capitale irachena dove hanno sede diverse ambasciate tra cui quella americana. Lo rendono noto fonti della sicurezza. Reuters sul proprio sito riporta che uno dei razzi Katiuscia sarebbe caduto a 100 metri dall’ambasciata. Secondo le prime informazioni, non ci sono feriti. https://www.youtube.com/watch?v=7YhUVmCmxB4 Baghdad sotto assedio Come detto, l’escalation dello scontro tra Iran e Stati Uniti si sta “giocando” in Iraq, dove gli americani hanno colpito mortalmente il generale Soleimani. La rappresaglia di Teheran ... Leggi la notizia su newsmondo

