Il Segreto, anteprima TvSoap: nel cast un ex attore di Una Vita [puntate spagnole] (Di giovedì 9 gennaio 2020) I telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le telenovela iberica in onda su Canale 5 da diversi anni, sono abituati allo "scambio" degli attori tra un set e l'altro; ad esempio, l'attrice Alejandra Meco è stata la maestra Teresa Sierra ad Acacias e la sfortunata Elsa Laguna a Puente Viejo, mentre Jorge Pobes ha interpretato Anibal Buendia nella soap di Donna Francisca prima di diventare Liberto, l'amatissimo marito di Rosina (Sandra Marchena). anteprima TvSoap: chi arriva a Il Segreto da Una Vita? In base alle informazioni in nostro possesso, che vi riportiamo in anteprima mondiale anche rispetto alla Spagna, succederà una cosa analoga nei prossimi episodi iberici de Il Segreto; un attore, molto importante nel passato di Acacias, si affaccerà infatti nelle storie ambientate a Puente Viejo per prestare il suo volto ad un personaggio nuovo di zecca.

