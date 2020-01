Golden Globe 2020: la reazione di Joaquin Phoenix alla vittoria diventa virale (Di giovedì 9 gennaio 2020) La reazione di Joaquin Phoenix alla notizia della vittoria come miglior attore ai Golden Globe 2020 è diventata virale. La reazione della star di Joker Joaquin Phoenix alla notizia della vittoria ai Golden Globe 2020 è diventata virale. L'attore è stato immortalato nel momento in cui sente pronunciare il suo nome e l'immagine ha dato vita a una gif divenuta rapidamente virale. La pagina di The Ringer ha diffuso l'irresistibile gif di Joaquin Phoenix svelando la sua espressione felice, ma soprattutto sorpresa sui social mentre intorno a lui la fidanzata Rooney Mara e la folla di astanti applaudono e il web ha gradito. Joaquin Phoenix e Rooney Mara ai Golden Globe 2020: la foto di un abbraccio emozionante Dopo ... Leggi la notizia su movieplayer

