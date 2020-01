GF Vip, i guadagni dei concorrenti: ecco come viene scelto il cachet (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip è ripartito con una prima puntata umiliante per buona parte del cast. Finti svenimenti, ingressi in casa da posticci scarichi fognari, respirazioni bocca a bocca, sessantenni costretti a nascondersi per improvvisare scherzi da asilo. Tutto questo ha un prezzo, e non si parla solo della speranza di riavere un posto al sole nel palinsesto: si parla di cachet. A ogni star il suo cachet In casa sono entrati personaggi piuttosto noti, volti che hanno fatto la storia della televisione: da Michele Cocuzza ad Antonella Elia, da Adriana Volpe a Fabio Testi. Accanto a loro anche starlette dell’ultim’ora, webstar prestate da Instagram o personaggi spinti in alto solo da gossip e tradimenti. Pensare che non si facciano due pesi e due misure è impossibile, così come lo è ipotizzare un cachet democratico uguale per tutti i concorrenti. Conduttori, giornalisti, attrice: ... Leggi la notizia su thesocialpost

