Futuro Icardi: i progetti del giocatore tra Psg, Inter e la Juve sullo sfondo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Futuro Icardi: i progetti del giocatore tra Psg, Inter e la Juve sullo sfondo. I piani dell’argentino e del suo entourage Icardi va oltre le dichiarazioni di facciata. E avrebbe già deciso – secondo La Repubblica – di opporsi a fine stagione al riscatto che vorrebbe invece esercitare il Psg per trattenerlo in Francia. Il progetto dell’attaccante argentino sarebbe infatti quello di tornare in Italia e di andare alla Juventus. Con Paratici sempre attento alla situazione del numero 9, che sta facendo bene ma vorrebbe rientrare in Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Guillaumemp : Icardi dopo #PSGASSE : “Il futuro ? Ci siederemo a fine stagione, ma sarei felice di restare qua” #Inter - gianpieromarino : RT @InterCM16: #Icardi: “Sarei felice di rimanere al #Psg anche in futuro” - KristAdelMihajl : RT @Guillaumemp: Icardi dopo #PSGASSE : “Il futuro ? Ci siederemo a fine stagione, ma sarei felice di restare qua” #Inter -