Francesca De Andrè e Giorgio Tambellini pronti a sposarsi? Parla lei (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè presto sposi? Lei: “Il matrimonio può attendere” Francesca De Andrè è stata sicuramente una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Difatti la popolare figlia d’arte, in quella occasione, ha fatto molto discutere per via della sua travagliata vita amorosa con Giorgio Tambellini: i due si sono lasciati e poi ripresi qualche mese dopo la fine del reality show. E oggi Francesca De Andrè è tornata a Parlare di questa sua storia d’amore in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. In questa occasione la ragazza ha dichiarato di essersi chiarita con Giorgio Tambellini, con il quale è anche andata a convivere. A quel punto il giornalista le ha chiesto se abbiano intenzione di sposarsi presto. E la figlia di Cristiano De Andrè, a tal ... Leggi la notizia su lanostratv

zazoomnews : Francesca De Andrè rivela: ‘Io e Giorgio siamo andati a convivere’ - #Francesca #Andrè #rivela: #Giorgio - zazoomblog : Francesca De Andrè rivela: ‘Io e Giorgio siamo andati a convivere’ - #Francesca #Andrè #rivela: #Giorgio - KontroKulturaa : Francesca De Andrè rivela: 'Io e Giorgio siamo andati a convivere' - -