Fabio Rovazzi in Don Matteo 12 interpreta se stesso

Don Matteo 12 - Terence Hill tra Fabio Rovazzi e i Dieci Comandamenti : anticipazioni trama e cast prima puntata : Don Matteo spegne 20 candeline, e per l’occasione la serie di Rai 1 con Terence Hill non solo torna con una nuova stagione (la dodicesima, che potrebbe non essere l’ultima a dispetto di quanto era stato ipotizzato) ma si rinnova profondamente nel format: Dieci film con una forte unità tematica incentrata sui Dieci Comandamenti, attualizzati e riletti da Don Matteo in chiave religiosa ma anche laica, con il linguaggio della commedia. ...

Fabio Rovazzi su FaceTime con Terence Hill : "Posso dire cosa faccio in Don Matteo?" - : Luana Rosato Fabio Rovazzi promuove la 12esima edizione di Don Matteo sui social e fa una divertente videochiamata a Terence Hill a cui chiede: "Posso raccontare cosa faccio?" Condividere la camera d’albergo (anche se per scherzo) con Will Smith, stringere la mano a Papa Francesco o chiamare su FaceTime Terence Hill sono fortune che sembrano essere capitate solo a Fabio Rovazzi che, seppur giovanissimo, ha stretto amicizia con grandi ...

Fabio Rovazzi e Kokeshi : ecco cosa non farebbe mai per lei : Fabio Rovazzi sembra aver trovato l’amore: da sette mesi si frequenta infatti con Kokeshi, alias Karen Rebecca Casiraghi. La fidanzata è una influencer e youtuber, diventata famosa all’inizio principalmente per le sue recensioni riguardanti le sigarette elettroniche. In un’intervista a Gente Fabio Rovazzi si è aperto, mostrandosi molto innamorato, anche se il per sempre fa paura: Siamo insieme da sette mesi, stiamo bene e ...

Don Matteo 12 promo con Terence Hill - Elena Sofia Ricci - Fabio Rovazzi e i The Jackal : Don Matteo 12 promo con ospiti a sorpresa Dopo i due backstage, è in onda da ieri notte la nuova promo di Don Matteo 12, dal 9 gennaio in prima serata su Rai Uno. Oltre a Terence Hill e Nino Frassica sono apparsi ospiti a sorpresa come Elena Sofia Ricci, Fabio Rovazzi, The Jackal e Antonio Catania. Interpreteranno loro stessi o saranno parte integrante dei nuovi episodi della dodicesima stagione? The post Don Matteo 12 promo con Terence Hill, ...

Fabio Rovazzi incontra papa Francesco - : Roberta Damiata Per il tradizionale concerto natalizio in Vaticano, Fabio Rovazzi e sua mamma Beatrice hanno incontrato e stretto la mano al papa Di sicuro non è arrivato con il “trattore” e neanche è passato in “tangenziale”. Ma al Vaticano ci è arrivato lo stesso Fabio Rovazzi per il tradizionale concerto di Natale in onda il 24 dicembre in prima serata su Canale 5. Ma non è tanto questa la notizia, quanto il fatto che Rovazzi, ...

Star War : l'ascesa di Skywalker - Fabio Rovazzi presta la sua voce ad uno Stormtrooper : Fabio Rovazzi ha prestato la sua voce ad uno Stormtrooper nel film Star Wars: l'ascesa di Skywalker: lo ha rivelato lui stesso sui social. Dopo aver partecipato al D23 Expo e alla Star Wars Celebration 2019, Fabio Rovazzi è volato a Los Angeles per l'anteprima mondiale di Star Wars: l'ascesa di Skywalker dove ha annunciato, attraverso i suoi social network, di aver prestato la voce a uno degli Stormtrooper nel film diretto da J.J. Abrams. Da ...

Fedez - multa per rivelazioni su J-Ax e Fabio Rovazzi? : Trascorsa una settimana dall'ospitata di Fedez a La Confessione di Peter Gomez nel corso della quale il marito di Chiara Ferragni ha rivelato di avere un rischio di sclerosi multipla e i motivi della rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi, adesso per il cantante ci sarebbe il rischio di una multa salata per aver parlato dei due colleghi.Secondo il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini i tre avrebbero sottoscritto un accordo di riservatezza ...

La società di Fedez in calo dopo la rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi : La società di Fedez in calo rispetto agli anni passati. Questo è quanto emerge dall'inchiesta del quotidiano finanziario Italia Oggi, che ha fatto emergere come gli incassi della società siano in netto ribasso rispetto al passato. I dati del bilancio della società di Fedez I bilanci relativi al 2018 parlano di una battuta in ritirata rispetto a quanto aveva fatturato la Zedef Srl, la società che controlla le attività musicali di Fedez ...