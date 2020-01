E ora in Inghilterra si parla di "Megxit" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Carlo Lanna C'è aria di crisi dopo l'annuncio dei duchi di Sussex e fin da ora si parla di Megxit, ovvero di una frattura così profonda che supera lo scandalo di Wallis Simpson Le notizie che provengono da Buckingham Palace sono in continuo aggiornamento. Per il momento si respira un’aria tesa lì tra i membri della famiglia reale inglese, dopo l’annuncio di Meghan Markle e del Principe Harry, piovuto come una doccia fretta. È sulla bocca di tutti l’intenzione da parte dei duchi di Sussex di sfuggire al grigiore di Corte e vivere, con indipendenza, tra Los Angeles e il Canada. Una mossa audace, fuori dagli schemi, che scuote però nel profondo tutta la dinastia dei Windsor. Gli analisti, gli esperti e la stampa inglese, nelle ultime ore, si stanno interrogando su tutte le conseguenze del gesto, e nel dettaglio, si spingono a cercare le motivazioni dietro l’azzardo di Meghan e ... Leggi la notizia su ilgiornale

