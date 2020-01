Don Pascal Manca è stato condannato per violenza su minori (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Pascal Manca, parroco di Nuraminis nel Sud della Sardegna, è stato condannato per violenza sui minori. Somministrava sonniferi ai bambini e poi approfittava di loro. La Cassazione ha deciso di rinchiuderlo in un istituto penitenziario. Don Pascal Manca: la condanna Don Pascal Manca ha quarantasette anni ed è parroco di Nuraminis, nel Sud Sardegna. Recentemente condannato a otto anni di reclusione, l’uomo è accusato di violenza sessuale su minori. La Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza. I giudici hanno ricostruito, in ben dieci pagine, l’intera inchiesta. Il religioso faceva uso di enormi quantità di sonniferi. Il fatto è stato confermato da coloro che vivevano con lui nella casa parrocchiale: le dosi di cui raccontano non compatibili per l’uso personale. “Don Pascal mischiava i pesanti sedativi nelle bibite che poi offriva ai ragazzi convocati ... Leggi la notizia su notizie

