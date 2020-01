Don Matteo 12 prima puntata con il botto: uno sparo lo mette ko (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tutto pronto per la prima puntata di Don Matteo 12 in onda oggi 9 gennaio 2020 su Rai 1. Sono passati 20 anni e siamo ancora qui! Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo, il prete più amato della tv. Tornano le indagini, le storie d’amore, i consigli di Don Matteo e le battute di Cecchini. E questa prima puntata si apre alla grande, non solo perchè ci saranno delle guest star d’eccezione, come ad esempio Fabio Rovazzi ma perchè qualcuno sparerà a Don Matteo! Non è la prima volta che il prete si trova in pericolo, che qualcuno cerca di fargli del male. In dodici stagioni se l’è vista spesso molto brutta…E questa volta come se la caverà? Scopriamo qualche dettaglio in più con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prima puntata di Don Matteo 12 in onda oggi su Rai 1. DON Matteo 12 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA prima puntata DEL ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

