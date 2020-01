Don Matteo 12: i nuovi personaggi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Don Matteo 12 - Dario Aita Novità e graditi ritorni per celebrare i vent’anni Don Matteo. Riparte, questa sera su Rai1, la fiction ‘capitanata’ da Terence Hill, che per la dodicesima volta vestirà i panni del più celebre prete della tv. Accanto a lui, il pubblico ritroverà il Maresciallo Cecchini (Nino Frassica), Natalina (Nathalie Guettà), Pippo (Francesco Scali), il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), il PM Marco Nardi (Maurizio Lastrico) e la giovane Sofia (Maria Sole Pollio). La grande famiglia della fiction ambientata a Spoleto, però, si allargherà. Nel cast faranno il loro ingresso Dario Aita, Pasquale di Nuzzo, Serena Iansiti e Pamela Villoresi. Ai nuovi e ai consolidati personaggi si aggiungeranno numerose guest star come Fabio Rovazzi, Christiane Filangieri, Simona Cavallari, The Jackal, Elena Sofia Ricci, Antonio Catania e Stefano Dionisi. ... Leggi la notizia su davidemaggio

