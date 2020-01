Detto Fatto, Giovanni Ciacci contro tutti: “Tradimenti e delusioni” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Giovanni Ciacci su Detto Fatto svela: “Ho vissuto tanti tradimenti e delusioni” Giovanni Ciacci è reduce da una vacanza in Egitto, una terra molto amata da lui per i suoi sapori, i colori e le persone. Il conduttore di Vite da copertina ha festeggiato a Sharm El Sheikh il Capodanno, staccando la spina per ripartire con una marcia in più in questo 2020. Sulle pagine del settimanale Oggi il conduttore ha parlato del lavoro, del successo e del futuro, togliendosi più di un sassolino dalle scarpe. Interrogato su Detto Fatto, programma che ha lasciato in questa stagione tv per debuttare in veste di conduttore accanto a Elenoire Casalegno a Vite da copertina, Giovanni Ciacci ha ammesso: “Ho vissuto tanti tradimenti e delusioni, e questo è innegabile, ma al contempo ho trovato una nuova famiglia. Morire e rinascere fa parte della vita e va bene così”. Giovanni ... Leggi la notizia su lanostratv

