Centro cinese proponeva ai clienti un "massaggio con finale" e sesso in hotel, arrestati i titolari (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lavinia Greci I due gestori sono stati accusati di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nei confonti di alcune ragazze che lavorano nel loro esercizio. La figlia della donna sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali a pagamento A ogni telefonata, che doveva servire a prenotare un massaggio all'interno di quel Centro, molto simile a quelli che si trovano in diverse città italiane, corrispondeva una sorta di parola chiave, che serviva a lasciare intendere al cliente la possibilità di altre prestazioni, tutte di natura sessuale. Così, le chiamate terminavano con quel "massaggio finale" che serviva a far capire che, in cambio di denaro, c'era la possibilità di avere rapporti sessuali a pagamento con le massaggiatrici. L'intervento della polizia E, secondo quanto riportato da Milano Today, i clienti fermati all'uscita di quella struttura, non ... Leggi la notizia su ilgiornale

