Calciomercato Parma, Kurtic è arrivato in città. Le prime parole (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kurtic vestirà la maglia del Parma: al centrocampista manca solo la firma sul contratto per diventare un giocatore crociato Il regalo della dirigenza del Parma a Roberto D’Aversa per il Calciomercato invernale ha un nome e un cognome: Jasmin Kurtic. Il centrocampista è appena arrivato in città. «Ci vediamo lunedì!», queste le prime parole del giocatore ai tifosi presenti, riportate da Sky Sport. Il calciatore slovacco svolgerà le visite mediche già questa sera, mentre domani siglerà il contratto che lo legherà al club crociato. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

GoalItalia : La Juventus vuole Kulusevski fin da subito: spunta l’opzione Pjaca per provare a convincere il Parma ???? - _grazy87 : RT @OnestaInterista: Lasciamo il bidone #Kulusevski ai gobbi, che non riescono a convincere il Parma a lasciarglielo prima di giugno, e noi… - Mister_Sarri : RT @OnestaInterista: Lasciamo il bidone #Kulusevski ai gobbi, che non riescono a convincere il Parma a lasciarglielo prima di giugno, e noi… -