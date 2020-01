Amici 19, daytime mercoledì 8 gennaio: eliminazione a sorpresa, una ballerina lascia il programma (Di giovedì 9 gennaio 2020) La commissione di ballo ha deciso di eliminare una ballerina dal programma. Ecco che cosa è successo. Amici 19: eliminata una ballerina Durante il daytime di Amici 19 su Real Time di mercoledì 8 gennaio ci sono state delle scelte inaspettate. La commissione di ballo formata da Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini ha convocato in studio la classe e ha comunicato che, in vista del Serale, avevano deciso di tenere solamente i ballerini più forti. Per questo motivo Alessandra Celentano ha proposto l’eliminazione immediata di Giorgia e Timor ha approvato. Secondo il coreografo Giorgia non ha risposto agli stimoli e all’incoraggiamento che le aveva dato. Diversa la posizione di Veronica Peparini che ha sempre sostenuto Giorgia. L’insegnante di contemporaneo non sapeva che cosa fare perché se da una parte apprezzava Giorgia come ballerina, dall’altra ... Leggi la notizia su kontrokultura

