Al Teatro Studio Uno il Collettivo BEstand in scena dal 16 al 19 gennaio con “De-Siderale” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dopo il debutto dello scorso dicembre al Teatro Galleria Toledo di Napoli per la rassegna “Stazioni D’Emergenza – atto XI”, il Collettivo BEstand porta in scena dal 16 al 19 gennaio al Teatro Studio Uno di Roma “De-Siderale” secondo atto di “Mare Anarchico. Trilogia della nuda vita” vincitore del bando di Ricerca Permanente 2019 del Teatro Studio Uno e ospite all’Ex Asilo Filangieri (Na) per una residenza artistica. In scena Lauraluna Fanina e Angela Dionisia Severino dirette dal regista Giuseppe Maria Martino. Nel febbraio 2017 un giovane friulano, Michele, si uccide a trent’anni, lasciando una lettera che è stata letta come l’atto d’accusa di una generazione contro una “realtà sbagliata”, da cui “non si può pretendere niente”. Il suicidio è rivendicato come un atto di libertà, e dunque un atto politico: “il futuro sarà un disastro a cui non voglio assistere, e nemmeno ... Leggi la notizia su romadailynews

