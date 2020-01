Uno dei più importanti sindacati americani lancia una campagna per tutelare gli sviluppatori di videogiochi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è un segreto che l'industria dei videogiochi sia afflitta da problemi sul posto di lavoro che vanno dalla violenza psicologica alle lunghe ore di crunch fino ai licenziamenti ciclici anche in aziende enormi ed estremamente redditizie. In questi anni è cresciuto l'interessi per i sindacati di aiutare i dipendenti del settore e cercare di cambiare in meglio la situazione.Il Communications Workers of America (CWA), un sindacato americano che vanta 700.000 membri, ha lanciato oggi una nuova campagna rivolta all'industria dei videogiochi. Con la loro esperienza, sperano di aiutare a creare un unico organismo sindacalista per questa industria. "Le aziende del settore tecnologico e dei giochi hanno evitato la responsabilità per troppo tempo", ha dichiarato il presidente della CWA Chris Shelton. "I lavoratori di questi settori stanno esponendo la realtà dietro la retorica. Questa iniziativa ... Leggi la notizia su eurogamer

