Terremoto in Puglia: scossa di magnitudo 2.7 ad Andria (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata in Puglia, a soli 5 chilometri dalla città di Andria, alle ore 8.50 di mercoledì 8 gennaio. L’Ingv ha localizzato l’ipocentro a una profondità di 9 chilometri. L’evento sismico è stato avvertito dalla popolazione di diversi comuni nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Leggi la notizia su notizie

