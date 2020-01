Per lavorare con la Regina bisogna passare il test della mosca - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sandra Rondini In uno special in tv dedicato al Natale della Royal Family il capo-reclutamento del personale della Regina ha svelato uno dei tanti test d'eccellenza che deve superare chi aspira a diventare governante o cameriere dei Windsor Molte persone vorrebbero lavorare per la Royal Family e poter dire di far parte dello staff reale a bada del decoro e della pulizia di Buckingham Palace, Sandringham o del castello di Windsor. Ma non sorprende che siano richiesti standard molto elevati, non solo di educazione, eleganza e discrezione, ma soprattutto "la massima attenzione per i dettagli. È questa la clausola principale per essere valutati idonei a lavorare per la Famiglia Reale, soprattutto se la figura richiesta è quella della governante o di cameriere". A sostenerlo, come racconta il Mirror, è Tracey Waterman, il capo-reclutamento del personale della Corona inglese che ... Leggi la notizia su ilgiornale

graziano_delrio : Lavorare instancabilmente per la pace. Le armi non possono essere una soluzione. Fermiamo l’escalation di violenza… - Linkiesta : L’astronauta #Cristoforetti ha lasciato l’Aeronautica pare per un pressing del corpo militare sull’Agenzia spaziale… - NicolaPorro : Una proposta folle che arriva direttamente dalla #Finlandia, dalla premier #SannaMarin nuova eroina della #sinistra… -