Pd: Antonio Ferrante si candida alla guida del partito in Sicilia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Un nuovo modello di partito, nel centrosinistra, e ben cinque idee per rilanciare la Sicilia. E' questo il programma con cui Antonio Ferrante, già componente dell'assemblea nazionale del Pd, presenta la sua candidatura come segretario del partito Siciliano. La mozione ' Leggi la notizia su liberoquotidiano

CorriereCultura : RT @La_Lettura: Libri, le medaglie d'oro 2019 nella pagella di Antonio D'Orrico: - La_Lettura : Libri, le medaglie d'oro 2019 nella pagella di Antonio D'Orrico: -