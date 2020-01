Nove società di serie A finiscono nel mirino dell’Antitrust (Di mercoledì 8 gennaio 2020) (foto: pixabay) La serie A finisce nel mirino dell’Antitrust. L’autorità garante ha infatti avviato Nove procedimenti nei confronti di altrettante società di calcio della massima serie del campionato italiano per aver messo in atto delle “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite”. In particolare, l’Agcm ha riconosciuto queste pratiche scorrette verso i consumatori da parte di Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus, Cagliari, Genoa, Udinese e Atalanta. Con i provvedimenti, ora l’Authority vuole valutare la possibile vessatorietà delle clausole inserite nei contratti di acquisto emessi dalle società sportive. Infatti, secondo il garante, alcune condizioni contrattuali andrebbero a ledere il diritto dei consumatori a ottenere un rimborso di parte dell’abbonamento o dell’intero biglietto in caso di chiusura dello stadio, e di ottenere un rimborso ... Leggi la notizia su wired

