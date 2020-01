Nascono le prime comuni di influencer di TikTok (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Screenshot da TikTok di alcuni degli animatori della Hype House Negli Stati Uniti i creatori di contenuti che hanno ottenuto più successo su TikTok – da qui in avanti: TikToker – stanno iniziando ad andare a vivere assieme e, seguendo l’esempio dei colleghi youtuber, creare contenuti per il social network full time, come se fosse un lavoro (e lo è, obietteranno in molti, visto che i content creator sono spesso al centro di accordi commerciali). Se nell’epoca d’oro di YouTube, gradualmente le star del portale video di Google hanno deciso di riunirsi sotto uno stesso tetto per massimizzare la loro resa di contenuti, con l’avvento di TikTok e la sua crescente popolarità tra i più giovani, i TikToker più famosi hanno scelto di seguire le orme degli influencer che furono. Il New York Times ha dedicato un ampio reportage al fenomeno prendendo ad esempio Hype House, una villa con piscina in ... Leggi la notizia su wired

antocalderone : Nascono le prime comuni di influencer di TikTok - ilGinit : Il gin spopola anche a Hong Kong e nascono le prime produzioni locali - - Anna96640103 : ??????????????????Vedo la bellezza in quei occhi che dimora il cuore,sei così bello come i paesaggio tinto dalle prime luc… -