LIVE Partizan Belgrado-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: 97-72, partita in ghiaccio a 5′ dalla fine (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 97-75 Tripla di Hunter. 97-72 Penetrazione di Walden. 95-72 A segno Weems. 95-70 Schiacciata di Walden. 93-70 Realizza il libero Paige. 6’10” alla fine Fallo tecnico contro Gamble che protesta per aver subito ogni genere di contatto sotto canestro, libero per Paige. 92-70 Walden da tre 89-70 Gran aiuto e recupero di Walden, che manda Gordic in campo aperto a inchiodare la schiacciata. Time out Djordjevic, ma questo appare come il punto esclamativo sulla partita a 7’15” dalla fine. 87-70 Paige ricomincia da tre, 4/6 per lui dall’arco. 84-70 Gran canestro di Weems. Terzo fallo di squadra (di Jankovic) del quarto per il Partizan in 1’15” di ultimo quarto. La Virtus sta cercando di rimettere in piedi il possibile. 84-68 2/2 Pajola. Altra rubata di Pajola che rischia un altro trick shot, stavolta sono ... Leggi la notizia su oasport

