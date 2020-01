Liberia, nuova protesta contro l’ex Milan Weah (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ex attaccante del Milan Weah, attualmente presidente della Liberia, è stato bersaglio di una protesta George Weah non sta attraversando un periodo felice. Lunedì scorso è andata in scena una protesta contro la politica economica approvata dall’ex attaccante del Milan, attualmente presidente della Liberia. Circa tremila abitanti hanno manifestato in un distretto della capitale Monrovia, ma sono stati allontanati dalla polizia con l’utilizzo di gas lacrimogeni e un cannone ad acqua. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Liberia nuova Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Liberia nuova