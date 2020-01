Legge elettorale, accordo Pd-M5s. Manca il sì di Leu (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non c’è l’accordo di maggioranza sulla Legge elettorale. Manca il sì di Leu. La Lega attacca: “Noi per il maggioritario anti-ribaltone”. ROMA – Non c’è l’accordo di maggioranza sulla Legge elettorale. La discussione all’interno della coalizione continua ma ancora l’intesa piena non è arrivata. Manca il sì da parte dei partiti più piccoli che hanno dato il proprio sostegno a questo esecutivo come Leu e Verdi. Qualche malumore bisogna registrarlo anche da parte di Italia Viva anche se la maggior parte dei deputati del partito di Matteo Renzi hanno dato il proprio assenso all’intesa raggiunta tra Pd e M5s. I colloqui continueranno nelle prossime ore per provare ad arrivare alla fumata bianca e sciogliere le ultime riserve. L’accordo Pd-M5s sulla Legge elettorale La svolta sulla Legge elettorale è arrivata subito ... Leggi la notizia su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: Al governo parlano di legge elettorale per tirare a campare. Fuori il mondo esplode. ?? @Radio24_news - you_trend : ?? #BREAKING La maggioranza non ha raggiunto un accordo sulla legge elettorale Fonte: @Agenzia_Italia - lorepregliasco : Leggo di un testo-base sulla legge elettorale che prevederebbe una soglia di sbarramento alta e un diritto di tribu… -