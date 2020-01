Ken Loach racconta una scena di Sorry we missed you (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Questa scena mostra che per alcuni tipi di lavoro la libera professione è una truffa”, spiega il regista britannico. Leggi Leggi la notizia su internazionale

Valori_it : RT @chiararturo: #kenloach: «sull’inferno della gig economy, serve esame di coscienza dei consumatori» - Valori_it : RT @PerMicro_: #KenLoach: «Sull’inferno della #GigEconomy, serve esame di coscienza dei #consumatori»: - girotto_laura : Ho visto l'ultimo film di Ken Loach. E dico che schiavi lo siamo già - Il Fatto Quotidiano -