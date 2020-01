Ha perso la sua battaglia contro il cancro: la scrittrice Elisabeth Wurtzel aveva solo 52 anni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Lutto nel mondo della letteratura mondiale: l’amata scrittrice è morta a 52 anni. Stiamo parlando di Elisabeth Wurtzel, la giornalista e scrittrice che tutti hanno conosciuto grazie al suo best seller “Prozac Nation” che ha pubblicato a soli 26 anni, nel lontano 1994. Elisabeth Wurtzel aveva un cancro al seno che aveva portato metastasi al cervello. Il suo corpo non ha retto al troppo stress e alla fatica. E alla fine la malattia l’ha uccisa. Nel 2015 la scrittrice si era sottoposta a una doppia mastectomia ma la sua salute, anche dopo quell’intervento, non è per nulla migliorata, anzi. Elisabeth Wurtzel è cresciuta in una famiglia ebrea: ha sempre amato la scrittura e ha iniziato a dedicarsi a essa quando era giovanissima. Il successo, però, non è arrivato immediatamente. Ci è voluto un po’ prima che il pubblico la conoscesse e amasse. Poi è arrivato il libro Prozac Nation. E con esso ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

