Grande Fratello Vip 4: ecco il CAST, al via la prima puntata (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Parte stasera, in prima serata su Canale 5, la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Condotto da Alfonso Signorini, che subentra a Ilary Blasi, il reality show conterà inoltre sul supporto degli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Ad entrare nella casa saranno in 19, a cui si aggiungeranno alcuni dei 4 highlander, ossia vecchi concorrenti dell’edizione nip. Conosciamoli tutti. GFVIP 4: le donne Le concorrenti in gara saranno dieci: l’opinionista e scrittrice Barbara Alberti, l’ex madre natura Paola di Benedetto, la blogger Elisa de Panicis, la vulcanica Antonella Elia, l’influencer Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa, Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, l’attrice Licia Nunez, la produttrice cinematografica Rita Rusic e la conduttrice Adriana Volpe. GFVIP4: gli uomini Alle donne verranno affiancati nove uomini: Paolo Ciavarro, figlio di Massimo ed Eleonora ... Leggi la notizia su tvsoap

