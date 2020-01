Giovi, interrogazione al sindaco sulla messa in sicurezza dopo la frana (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È indirizzata al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli l’interrogazione a risposta scritta e orale firmata da Ciro Russomando, capogruppo di Attiva Salerno. Nella comunicazione il rappresentante del consiglio comunale di Salerno chiede di sapere quali provvedimenti il Comune ha attivato per risanare l’arteria stradale che riguarda il tratto tra la clinica Villa del Sole e Giovi Piegolelle dove si sono verificati vari fenomeni di dissesto idrogeologico sia con il cedimento del piano stradale che con la caduta di alberi. Il consigliere comunale, nell’interrogazione al primo cittadino, fa presente che occorre intervenire sul costone superiore e chiede al sindaco di sapere se intenda promulgare ordinanze indirizzate ai proprietari privati di terreni per la messa in sicurezza degli stessi. L'articolo Giovi, interrogazione al sindaco sulla messa ... Leggi la notizia su anteprima24

Giovi interrogazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Giovi interrogazione