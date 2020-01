Fermo, abitazione va a fuoco: muore una bambina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luca Sablone La madre e la sorellina sono riuscite a salvarsi; appartamento sotto sequestro per consentire lo svolgimento delle indagini Tragedia a Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di 7 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di fumo in seguito a un incendio divampato verso le ore 3.00 di questa notte. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, le fiamme hanno avvolto un piccolo appartamento di circa 50 metri quadrati in via Circonvallazione Clementina, situato proprio all'ingresso del centro storico del piccolo comune. Non sono ancora note le cause che hanno sprigionato il fuoco: proseguono gli accertamenti. Dalle analisi iniziali pare che si tratti dei locali cucina. Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco poco prima delle 3 stanotte a Borgo Leopardi (AP), per un’abitazione in fiamme con una madre e due bambine all’interno: nulla da fare ... Leggi la notizia su ilgiornale

