Ferentino, minaccia di morte vicini di casa e li prende a bastonate: uno di loro finisce in ospedale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si è scagliato contro la porta dei vicini di casa prendendola a bastonate, ha minacciato di morte gli inquilini, e poi ne ha aggredito uno, mandandolo in ospedale. Un uomo di 38 anni è stato denunciato dai carabinieri: dovrà rispondere delle accuse di lesioni personali, danneggiamento e minaccia aggravata. Leggi la notizia su roma.fanpage

