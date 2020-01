“È amore!”. Amici, scoppia la passione nella scuola. Sono loro a confermarlo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Messe da parte le vacanze natalizie, è tempo di lavorare per gli allievi di ‘Amici 19’. Sono infatti ripartite le lezioni ed anche i daytime che permettono di capire come i ragazzi stiano procedendo la loro avventura. nella scuola si Sono già creati dei rapporti molto importanti, scaturiti in bellissime Amicizie. Ma a quanto pare non solo questo. Ciò che sta diventando protagonista è anche l’amore ed una coppia ha deciso di svelarsi ufficialmente. Il feeling è scoppiato tra un cantante ed una ballerina. Non è ancora chiaro se ci sia un vero e proprio fidanzamento, ma il diretto interessato ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto emblematico, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. nella storia Instagram si può infatti osservare un bacio. Andiamo a vedere chi Sono i due innamorati. (Continua dopo la foto) I protagonisti dello scatto in questione ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

RadioItalia : Buon anno amici! ?? Vi auguriamo un #2020 ricco di amore, felicità e musica! - CaterinaCategio : RT @PreziosaGemma: @Hakflak @BrindusaB1 @Sellitti_MR @scastaldi9 @matibo11 @lagatta4739 @PasqualeTotaro @karmendida @AntonellaLaTor6 @Valer… - PreziosaGemma : RT @BiordiVanda: @Rebeka80721106 @PreziosaGemma @ValyValentina58 @DavLucia @Paola_Glmnn @paola_solimene @lagatta4739 @Natalia54967926 @tafu… -