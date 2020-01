Dragon Ball Z: Kakarot mostra le diverse meccaniche di progressione del personaggio in questo nuovo trailer (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bandai Namco ha annunciato di aver pubblicato un nuovo trailer dedicato a Dragon Ball Z: Kakarot.In Dragon Ball Z: Kakarot, i giocatori potranno rivivere l'amata storia di Dragon Ball Z come mai fatto prima. Nei panni di Kakarot - o Goku - potranno sperimentare il suo tentativo di crescere sempre più forte, la sua sete per le sfide e, soprattutto, le sue battaglie per proteggere la Terra dai più potenti cattivi dell'universo.In questo terzo video vengono descritti diversi aspetti delle meccaniche di progressione del personaggio:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

