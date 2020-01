Cervinara, unità cinofile in campo presso l’istituto di Via Aldo Moro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCervinara (Av) – unità cinofile in campo questa mattina a Cervinara. I cani anti-droga dell’Arma dei Carabinieri sono tornati a fare visita all’istituto superiore di via Aldo Moro. Un mese e mezzo fa le unità avevano rinvenuto dosi di hashish, ma il proprietario non fu mai rintracciato. Controlli serrati, banco per banco, ma non è stato ritrovato nulla. L'articolo Cervinara, unità cinofile in campo presso l’istituto di Via Aldo Moro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

