Calciomercato Fiorentina, brusca frenata per Cutrone: le alternative (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Fiorentina ha pronta un’offerta per Cutrone, ma il Wolverhampton rallenta la trattativa: i motivi della frenata brusca frenata nella trattativa tra Fiorentina e Wolverhampton per il ritorno in Italia di Patrick Cutrone. Il club inglese, infatti, vorrebbe inserire nell’accordo per la cessione alcune clausole che al momento non trovano d’accordo i viola. La Fiorentina ha pronta un’offerta ai Wolves per il prestito di 18 mesi ed in seguito l’obbligo di riscatto, ad una cifra pagabile in tre anni. Ma non dovesse concretizzarsi la pista sono già pronte le alternative, a partire da Zaza e Petagna. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

