Bulgaria-Germania, Semifinale Preolimpico volley 2020: orario, data, programma, tv e streaming (Di giovedì 9 gennaio 2020) Bulgaria-Germania sarà la seconda Semifinale del Preolimpico di volley maschile che si disputerà giovedì 9 gennaio (ore 17.00) alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania). Si preannuncia una battaglia rovente tra queste due squadre che si contendono l’accesso all’atto conclusivo di venerdì dove verrà messo in palio l’unico posto a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020: la corsa ai Giochi entra nel vivo, le due formazioni sono pronte a sfidarsi in una contesa da dentro o fuori aperta davvero a qualsiasi risultato. La Bulgaria ha vinto la Pool B battendo Francia, Serbia e Olanda: i Verdi, guidati da Silvano Prandi, vogliono continuare a sognare e partiranno con i favori del pronostico contro i padroni di casa. Tsvetan Sokolov e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi ma dovranno prendere con le pinze la formazione di Andrea Giani che ha chiuso la ... Leggi la notizia su oasport

